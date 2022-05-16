شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسى:اختيارى بلجنة تحكيم المسابقة العالمية للغناء في نورشوبينج شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المايسترو نادر عباسى، عن سعادته لاختياره عضوًا بلجنة تحكيم المسابقة العالمية للغناء في مدينة "نورشوبينج"، وتابع: "شرف كبير لى كعربى اختيارى في هذه المسابقة العالمية، وتواجدى يأتي على خلفية حصولى على شهادة تعادل الدكتوراة في الغناء الأوبرالى".

وكشف "عباسى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أنه تم اختياره أيضاً بأن يكون قائد الحفل النهائي لهذه المسابقة.

وأشار "عباسى"، إلى أن هذه المسابقة تقدم لها 800 مغنى، تم تصفيتهم لـ80 فقط، هم من سيخوضون المسابقة العالمية، وسنجرى لهم الاختبار بصحبة باقى المحكمين.