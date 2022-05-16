شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان ضياء عبد الخالق بعد 9 أشهر من رحيل والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل عبد الخالق حسن محمد سليم، والد الفنان ضياء عبد الخالق، وأعلن عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى اليوم والدى الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم".





وكانت والدة الفنان ضياء عبد الخالق توفيت فى شهر أغسطس الماضى، وتم دفنها فى مقابر الأسرة بمنطقة البساتين، حسبما صرح "عبد الخالق" لـ"الخليج 365"، حيث ترك ضياء عبد الخالق بروفات مسرحية "زقاق المدق" من أجل تشييع جثمان والدته على أن يعود مرة أخرى لاستكمال البروفات بعد فترة الحداد.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، ابراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، اخراج واستعراضات عادل عبده.

يذكر أن ضياء عبد الخالق شارك في رمضان الماضى بمسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، هبة مجدى، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، تارا عماد، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما شارك ضياء عبد الخالق في مسلسل "الاختيار" الجزء الأول بدور التكفيرى أبو عبد الله، واستكمل الشخصية كضيف شرف في الجزء الثانى الذى عرض في شهر رمضان الماضى وقام ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكى واياد نصار وبشرى وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.