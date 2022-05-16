شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دفع إيد شيران جزءًا من تكلفة علاج المغني الشاب الراحل توم باركر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المغنى إيد شيران بـ دفع بعض تكاليف العلاج الطبي التي تلقاها المغنى الراحل توم باركر خلال فترة محاربة سرطان الدماغ، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعد أن أعلن باركر لـ متابعينه في أكتوبر من عام 2020 أنه تم تشخيص إصابته بورم دماغي غير صالح للجراحة، وبعد 18 شهرًا من محاربة المرض، توفي في مارس الماضي.

وكتبت زوجة المغني، كيلسي، في منشور على صفحتها على Instagram بعد وفاته قائلة :"نؤكد أن توم توفي بسلام في وقت سابق من اليوم مع كل أفراد عائلته إلى جانبه".

ومن خلال كتاب السيرة الذاتية لـ باركر الذى سيطرح تحت اسم Hope، ومن المقرر طرحه يوم 26 مايو الجارى، كشف باركر أن شيران ساعد في دفع بعض فواتيره الطبية أثناء خضوعه للعلاج من السرطان.

حيث كتب باركر في مقتطفات من الكتاب الذي نشره موقع The Sun:

"لم يكن بحاجة إلى القيام بأي من ذلك، لكن أنا وزوجتي كيلسي ممتنون له للغاية لدعمه"، حيث وصف باركر في كتابه القادم.

حيث يواصل باركر تسمية شيران بـ "رجل مميز جدًا" ويضيف أن صانع "Shape Of You" سيكون "مجنونًا على الأرجح" لأنه يكشف كيف "ساعد" في فواتيره الطبية عندما كان باركر يبحث عن خيارات علاج أخرى جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص العلاج المناعي.