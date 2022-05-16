شكرا لقرائتكم خبر عن ساموزين يطرح أحدث أغانيه بعنوان "كينج الحب" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم ساموزين أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "كينج الحب" من ألحانه وكلمات رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة.

وطرح مؤخرًا النجم ساموزين أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" التي تحمل اسم "برىء بامتياز" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر جيزو وتقول كلمات الأغنية :

فى ظل اهتمامى وعدم اهتمامه

عشان لسة قلبى برىء بامتياز

قساوة مشاعره وقلة كلامه

مقاليش بحبك ولو ب المجاز

وبين السطور..

عمل ألف حاجة تبين حقيقته

واعاند واقول

ده سوء ظن منى حبيبى وبحبه

برُخص المتاح

عاملنى ببرود

وأنكر ماضينا

وكل العهود

فيوم ما اتضمنت

بجد اتظلمت

وفى الأصل حبه

مكانلوش وجود ...

مكانش فخيالى

ابقى فخياله

مجرد وسيلة

بتملى الفراغ

مشاعر كئيبة

وعيشنى فيها

مابين شك أو

شعور بالضياع

وطرح مؤخرا سامو زين أحدث أغانيه على "يوتيوب"، والتي تحمل اسم "بسيطة" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع وميكس وماستر جازو.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.