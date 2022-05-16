شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم تتألق فى جلسة تصوير جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة مى سليم لجلسة تصوير جديدة، ونشرت عدة صور على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإطلالة نالت إعجاب متابعيها .













وأعربت مى سليم، خلال برنامج "نجوم السماء"، المذاع عبر قنوات dmc والقناة الأولى المصرية وON، أنها تأكدت بامتلاكها الشجاعة الكافية لخوض تجارب مثيرة، وتابعت:"أنا مطلعتش ساهلة قلبى طلع جامد".

وكانت الفنانة مى سليم، قد أعربت عن سعادتها الشديدة تجاه القفز من الطائرة وعمل سقوط مظلى بمنطقة العين السخنة، كون ذلك كسر حاجز الخوف لديها، موضحة أنها شخصية لا تميل للمغامرة مطلقاً، وتابعت: "أنا شخص قلوق جداً وبيخاف جداً وقلبى مش جامد".

وأضافت "مى سليم"، خلال برنامج "نجوم السماء"، المذاع عبر قنوات dmc والقناة الأولى المصرية وON، أنها لم تقوم بأى مغامرة في حياتها، وتابعت: "أنا بتشجع بس لما بنتى ليلى تكون مصرة على شيء في بعض المغامرة وقتها أنا ممكن أعملها".

وأعربت "مى سليم"، عن خوفها ورعبها الشديدين قبل بدأ الصعود للطائرة ، وتابعت:"أول مغامرة في حياة هي التي سأفعلها اليوم وأنا مترددة في الكلام الآن لأنى خايفة وممكن أمشى دلوقتى..بس اكيد مصر حلوة من فوق".