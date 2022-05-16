شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمي: أحمد أمين ممثل شاطر جدًا وكنت أستمد من إحساسه وأمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة القديرة عايدة فهمي خلال حوار لها بـ"الخليج 365" أنها كانت تستمتع بأداء كل الممثلين معها في مسلسل "جزيرة غمام" وأن الفنان أحمد أمين بالتحديد تراه ممثلاً شاطرًا جدًا قائلة باللفظ: كنت أستمد من إحساسه وأمثل.

وأضافت عايدة فهمي: كل ممثل في مسلسل "جزيرة غمام" في دوره الصح وتم اختياره بعناية، وكنت معجبة جدًا حتي بالأدوار الصغيرة والسبب أن أغلب المشاركين في العمل هم ممثلين مسرح وخلفيتهم مسرحية وحتي الضيوف مثل حمزة العيلي وضياء عبد الخالق كلهم من خلفية مسرحية ، فالممثلين في مسلسل جزيرة غمام كانوا رزق للعمل ونجاحه مرتبط بهم جميعًا.

مسلسل "جزيرة غمام" يذاع حاليًا علي قناة أون وهو من إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.