ابنة عمرو دياب تنشر صورتين وأغنية بصوتها.. والجمهور: "أسطورة واعملي دويتو مع باباكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت جنا ابنة "الهضبة" عمرو دياب، عن مقطع غنائي بصوتها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وسألت متابعيها عن رأيهم وهل تطرح الأغنية أم لا؟

جنا نشرت أيضا صورتين مع المقطع الصوتي، من داخل سيارة، معلقة "إليكم صورتان لا علاقة لهما بالأغنية، هل تريدون مني إطلاقها؟".

وجاءت تعليقات متابعيها على النحو التالي: "اطلقيها الآن، نعم، جميلة، اطلقيها حالا، أحبك، أريد هذه الأغنية الآن، أسطورة زي والدك، المزيكا شبه أغنية الهضبة (هيعيش يفتكرني)، عالمية بنت عالمي، اعملي أغنية دويتو مع باباكي".

جدير بالذكر أن لـ عمرو دياب 4 أبناء، الأولى نور من الفنانة شيرين رضا، والثلاثة الآخرين: عبدالله وكنزي وجنا من زينة عاشور.