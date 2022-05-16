أحدث تطورات قضية جوني ديب وطليقته أمبر هيرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تستأنف قضية جوني ديب، التي يتهم فيها طليقته آمبر هيرد بالتشهير، جلساتها اليوم الاثنين، مع عودة آمبر إلى المنصة، وفقًا لموقع "نيويورك بوست".

ومن المتوقع أن تخبر بطلة "أكوامان" البالغة من العمر 36 عامًا هيئة المحلفين في فيرفاكس بولاية فرجينيا، تفاصيل جديدة بشأن فترة ارتباطها بجوني ديب، وما زُعم حول تهديده بقتلها خلال رحلة عيد الميلاد لعام 2015 إلى جزر الباهاما.

وقالت متحدثة باسم "هيرد" لصحيفة The Post ، إن فريقها يتوقع من محامي ديب أن "يهاجم الضحية" بدلاً من محاولة "مناقشة الحقائق".

وقال مصدر لموقع "نيويورك بوست": "ديب في حالة جيدة بعد أن أمضى أسبوعًا مع الأصدقاء ويشعر بالدعم حتى الآن".

وأوضحت المصادر، إن "ديب"، الذي أدلى بشهادته قبل أكثر من أربعة أيام في المحاكمة، من المرجح أن يستدعى فريق "هيرد" مرة أخرى إلى المنصة للاستجواب.

كما سيتم استدعاء "ويتني هنريكيز" شقيقة "هيرد" لمناقشة الكدمات على وجه "هيرد" في وقت مبكر من علاقة الزوجين، عندما حاولت تفريق شجار بين الزوجين في مارس 2015.