روبي ترقص وتغني في حفل زفاف على أنغام "قلبي بلاستيك" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "et بالعربي" فيديو للفنانة روبي، ظهرت خلاله وهي تحيي أحد حفلات الزفاف، وتقدم مجموعة من أشهر أغانيها.

روبي ظهرت في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ترقص وتغني على أنغام أشهر أغانيها "قلبي بلاستيك"، بينما يتفاعل مع العريس والعروس وحضور الحفل بالغناء والرقص.

روبي شاركت في رمضان 2022 بمسلسل "رانيا وسكينة" مع الفنانة مي عمر، كما يُعرض لها حاليا فيلم واحد تاني بطولة الفنان أحمد حلمي، الفنان سيد رجب، الفنانة نسرين أمين، الفنان عمرو عبدالجليل، والفنان الشاب أحمد مالك، ويتصدر العمل منذ طرحه قائمة إيرادات شباك التذاكر، متفوقا على "العنكبوت" للفنان أحمد السقا و"زومبي" بطولة الفنان علي ربيع.