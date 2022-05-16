نانسي عجرم تتنكر وتسير في شوارع بيروت احتفالا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فيديو لها ظهرت فيه وهي تتنكر وتسير في شوارع بيروت احتفالا بعيد ميلادها.

نانسي علقت على الفيديو قائلة: "هي أو مش هي"، وبدت نانسي في الفيديو بوجه أسمر وشعر "كيرلي" وتعرف عليها البعض بينما لم يعرفها آخرون.

وشاركت نانسي عجرم، في دراما رمضان المنقضي 2022، بغناء تتر مسلسل "يوتيرن".

وتعد مشاركتها في تقديم أغنية المقدمة في مسلسل "يوتيرن" هي الثالثة لها على التوالي، إذ قدمت عام 2020 أغنية مسلسل "سكر زيادة"، وفي عام 2021 قدمت أغنية المسلسل اللبناني "راحو".

"يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.