"أيقونة جمال العصر".. الجمهور يعلق على أحدث ظهور للمطربة قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمدينة اسطنبول التركية.

وظهرت قمر في الصور بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "نورتي اسطنبول"، و"قمرة القمرات"، و"أيقونة الجمال في هذا العصر"، و"هنا سأسكت قليلا".

وكانت الفنانة قمر قد وضعت مولودتها الثانية "لونا" من زوجها رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مهدي الغندور، وذلك في نوفمبر الماضي، وقد كشفت عن هوية زوجها بعدما أثارت جدلا كبيرا بعد حملها دون الإعلان عن زواجها، ما جعل البعض يعلق أنها أنجبت طفلة دون زواج للمرة الثانية.