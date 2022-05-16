محامي يكشف موعد حسم قضية مطربي المهرجانات ضد نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

تشهد ساحات المحاكم أحدث فصول النزاع بين نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، ومطربي المهرجانات الصادر قرار بمنع التعامل معهم، وفي مقدمتهم حمو بيكا وحسن شاكوش، وذلك في شهر مايو الحالي.

القانوني هاني سامح "صاحب الدعوى ضد قرار نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن القضية، وقال: " مازال النزاع قائما، والقضية حاليا أمام هيئة مفوضي مجلس الدولة الدائرة الثانية للنقابات، ومن المقرر نظرها في جلسة تعقد يوم 29 مايو الحالي".

وتابع: "المحكمة منحت نقابة المهن الموسيقية مهلة كافية لإيداع أسبابها، بمنع مطربي المهرجانات".

وأضاف: "مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها شهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، وهناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين".