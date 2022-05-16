بالصور.. نسرين طافش في أحضان الحضارة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "نسرين" في الصور بإطلالة خضراء أنيقة، داخل معبد الأقصر، وعلقت على الصور قائلة: "معبد الأقصر".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر"، و"يسلم جمالك يا قمر"، و"منورة يا عسل"، و"أجمل فنانة"، و"يسعد هالطلة" وغيرها من التعليقات.

نسرين طافش شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل السوري "جوقة عزيزة" والذي تدور أحداثه في عشرينات القرن الماضي.

والمسلسل بطولة: سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، علي كريم، غنوة محمود، ومن إخراج تامر إسحاق.