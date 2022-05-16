"هنا سأسكت قليلا".. أحمد الفيشاوي يتغزل في شيرين رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورتين عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بصحبة الفنانة شيرين رضا.

واستعان "الفيشاوي" بجملة "الكبير أوي" حينما شاهد شيرين رضا للمرة الأولى، قائلا: "هنا سأسكت قليلا".

وكانت الفنانة شيرين رضا قد شاركت كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من أحداث مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عرض في دراما رمضان المنصرم.

وظهرت "شيرين" بشخصيتها الحقيقية تشارك في مهرجان المزاريطة السينمائي، الذي ينظمه الكبير أوي.

من ناحية أخرى يشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" المقرر طرحه قريبا بالسينمات، ويشاركه البطولة: هيفاء وهبي، عباس أبو الحسن، أروى جودة، مصطفى خاطر.