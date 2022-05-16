تعرف على أصل لهجة "هجرس" في "الكبير أوي 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف حسن قناوي مصحح اللهجة الصعيدية، والذي يتولى الإشراف على تصحيح أسلوب حديث أبطال مسلسل "الكبير أوي"، أسباب قيام "هجرس"، وهي الشخصية الشهيرة التي يقدمها الفنان محمد سلام، بنطق حرف "الجيم" على إنه "دال"، خلال ظهوره في العمل الذي عرض في رمضان الماضي.

القناوي، الذي يقوم بدور مصحح اللهجة الصعيدية في مسلسل "الكبير أوي" منذ بداية عرض أول أجزائه، وحتى السادس الذي عرض في رمضان الماضي، خلال ظهوره في برنامج "أنتي"، مع هايدي موسى وفرح شعبان، قال: "قلب (الجيم) إلى (دال) كما يفعل هجرس هي لغة عربية فصيحة".

وأضاف: "اللهجة التي تحدث بها، مشتقة من أحد أنواع اللغة العربية، التي لها 6 أنواع".

"الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.