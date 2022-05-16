نوال الزغبي لنانسي عجرم: "بتضوي الفرحة الدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على تهنئة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلادها الـ 39 والتي تحتفل به اليوم الإثنين الموافق 16 مايو.

وكتبت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "بعيدك يا نانسي العيد بتضوي الفرحة الدني، وبتمنالك بالعيد تعيشي 100 سنة، عيد ميلاد سعيد نانسي".

نانسي عجرم من مواليد بيروت 16 مايو 1983، قدمت خلال مسيرتها الفنية 12 ألبوم غنائي بالإضافة لعدد من الأغاني المنفردة.

ومن أبرز أغانيها: (يا سلام، آه ونص، بتفكر في إيه، يا بنات، أنا مصري، لون عيونك، معجبة مغرمة، شيخ الشباب، أعمل عاقلة، ياللي بحبك، مش فارقة كتير) وغيرها