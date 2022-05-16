"لو بطلت تمثيل هشتغل داعية ديني".. لماذا قال عادل إمام هذه الجملة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82 هذا العام، إذ أنه من مواليد 17 مايو 1940.

وقال الزعيم عادل إمام، جملة "لو بطلت تمثيل هشتغل داعية ديني" عندما وجه الإعلامي عمرو الليثي سؤالا له حول رأيه في "الدعاة اللي بيطلعوا على القنوات الخاصة وبيوجهوا كلامهم للشباب"، ليرد عليه الزعيم، قائلا: "فيه دعاة شكلهم يموت من الضحك، ودعاة معقولين، ودعاة حكوميين، ودعاة فضائيين، وفي محليين، وفي دوليين، وفيه فوضى.. الظاهر إنها فيها مكسب كويس، لدرجة إني فكرت لو بطلت تمثيل هشتغل داعية ديني، وأنا قادر".

وأضاف: "في مرة أخويا كان بيبني جامع في المقطم، وكان عازم وقتها وزير الأوقاف على افتتاحه، وكنت حاضر وقتها ولقيت الناس حواليا كانوا مستعجبين إني ممثل وبصلي، فمسكتهم وادتهم كلام في الدين كما لو كنت على المنبر، فقالولي (ما أنت كويس أهو تنفع شيخ جامع.. الأستاذ بيتكلم كلام زي الشيوخ) ".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمها عادل إمام في الدراما التليفزيونية مسلسل "فلانتينو" عام 2020، وشارك في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وهدى المفتي وبدرية طلبة وإنعام الجريتلي وفاء صادق، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.