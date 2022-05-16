فيديو.. لص في اليابان يسرق متجرا بطريقة ” شيطانية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

كثيرا ما نسمع عن عمليات سرقة غريبة في معظم أنحاء العالم، وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لصا ينتحل صفة بائع في أحد المتاجر ليسرقه دون لفت الأنظار.

ويظهر الفيديو اللص وقد استغل غياب البائع لبعض الوقت عن مكانه ليحل محله ويقف في استقبال الزبائن، وعند دخول أحدهم إلى المتجر تظاهر اللص بأنه سيحضر له طلبه.

واستمر اللص في حيلته حيث تظاهر بأنه يستخدم جهاز قراءة شفرة الباركود لحساب تكلفة السلعة، لكنه قرر فجأة إشهار سلاحه في وجه الزبون الذي تراجع وترك المتجر مسرعا.