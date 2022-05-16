فن ومشاهير

فيديو.. لص في اليابان يسرق متجرا بطريقة ” شيطانية”

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محرر مـ 0 تبليغ
كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة
لص- تعبيرية

لص- تعبيرية

كثيرا ما نسمع عن عمليات سرقة غريبة في معظم أنحاء العالم، وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لصا ينتحل صفة بائع في أحد المتاجر ليسرقه دون لفت الأنظار.

ويظهر الفيديو اللص وقد استغل غياب البائع لبعض الوقت عن مكانه ليحل محله ويقف في استقبال الزبائن، وعند دخول أحدهم إلى المتجر تظاهر اللص بأنه سيحضر له طلبه.

واستمر اللص في حيلته حيث تظاهر بأنه يستخدم جهاز قراءة شفرة الباركود لحساب تكلفة السلعة، لكنه قرر فجأة إشهار سلاحه في وجه الزبون الذي تراجع وترك المتجر مسرعا.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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