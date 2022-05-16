أيمن رضا لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: الكوميديا غذاء الروح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - أيمن رضا ممثل كوميدي قدم عشرات الأعمال الدرامية التي ما زال راسخة في أذهان الناس.

وفي رمضان الماضي، أطل في أكثر من مسلسل، فماذا قال لـ”صوت بيروت إنترناشونال” عن هذه المسلسلات: “شاركت في أربع أعمال وهي: “بقعة ضوء”، “حوازيق”، “جوقة عزيزة” وأخيراً “الكندوش 2″ الذي كنت فيه ممثلا ومغنيا لشارة المسلسل إلى جانب المطرب اللبناني معين شريف”.

وتحدث رضا عن عودته إلى الأعمال الكوميدية من خلال “بقعة ضوء”، و”حوازيق”، فقال: “رغبت بإسعاد الناس إذ بات الانسان يبحث عن السعادة داخل المستنقع” المرير الذي يعيش فيه”.

ورأى أنّ “عودة المسلسلات الكوميدية السورية مُجدداً، بعد غيابٍ دام لسنوات، يرجع إلى معاناة المجتمع السوري من اليأس والواقع الأليم، ويريد شريكاً جديداً في حياته هو الضحك”.

وأكد “رضا” أن تكون مهمّته ككوميدي إضحاك الناس فقط، موضحاً أن “الكوميديا بالنسبة له نوع أدبي ومسرحي قديم والكوميديا لها رسائل وأبعاد ومنها نقد ومساءلة الواقع”, وهذا النوع هو غذاء الروح للناس.

وكشف الممثل السوري عن تفاصيل انسحابه من مسلسل “بقعة ضوء” بعد تصوير 7 حلقات فقط، قبل أن يعود مجدداً، موضحاً أن “الشركة المنتجة لم تلتزم بالشروط التي اتفقنا عليها قبل بدء العمل، منها استقدام مخرجين محترفين ومتنوّعين لنحافظ على المستوى العالي لهذه السلسلة التي ابتكرتها مع باسم ياخور عام 2001، إذ استعانت بمخرجين مبتدئين”.

وقال إن “شركة الإنتاج ألغت 10 حلقات تتناول الوضع المعيشي السوري في ظل الأزمة الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي والمحروقات وغيرها من الأزمات، رغم أن العمل لا يُسجل موقفاً سياسياً مُعيناً، بل هي لوحات كوميدية سوداء وساخرة”.

وتابع: “لا كوميديا بلا جرعة سياسية ونقدية. أنا لا أطرح نفسي كمحكمة أو كقاضٍ، بل أنا فنان وناقد ، أحاور المشاهد بما يوجعه وأورّطه بالسخرية منه ليضحك معي ويرفّه عن نفسه، وفي الوقت ذاته ليطرح أسئلة”.

وعن مسلسل “حوازيق” الذي يجسد فيه دور “حمدي المزيكاتي” الذي يغني بلغات متعددة ولهجات عربية مختلفة، ويستأجر غرفة في فندق ويحوّلها إلى مطعم ويبثّ البهجة، يقول إنه شارك في كتابة حلقات المسلسل “لتكون مرنة وخفيفة وتشبهني، فأنا أحاول أحياناً إنقاذ الموقف المعقّد في المسلسلات، سواء في الإخراج أو النص أو حتى التغطية عن فني أو ممثل”.

ورأى نجاح “هذا المسلسل في إمتاع الجمهور، كونه يجمع نجوماً كثيرة، كما أنه يُدار من قبل مخرج أكاديمي وجدّي ومتعاون ويعرف المستوى الكوميدي في داخلي وداخل كل ممثل معه، فهو لديه باع طويل في الإخراج الدرامي وموهوب، لكنه يخوض التجربة الكوميدية للمرّة الأولى”.

وشكا أيمن رضا، من غياب صناعة الكوميدية في بلاده، قائلاً: “ليس لدينا في سوريا اليوم، صناعة درامية كوميدية حقيقية لها هويتها ونصّها وشخصيتها”، لافتاً إلى وجود صعوبة في إيجاد نص كوميدي لامع ولمّاح خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وأشار إلى أن “أكثر ما يفسد الدراما اليوم هي الشلليّة والوسائط وتحويل الصناعة التي حلّقت ونافست في المحافل الدولية والإقليمية قبل الحرب، إلى بيزنس عائلي وليست صناعة حقيقية”.

واعتبر أن “الكوميديا في لبنان وسوريا تحاك بغالبيتها اليوم، بالإبرة والخيط بحسب مقاسات السوق التلفزيوني وسوق المنصات وليس من أجل الفن، لكن بشكلٍ عام الجمهور هو الحكم الذي يميز الموهوب من الفنان، الجمهور يعرف العمل ذات القيمة الفنية الجيدة والعمل الفاشل”.