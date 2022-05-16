وفاة الفنان السوري ناصر وردياني عن عمر 71 عاما

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، وفاة الفنان ناصر وردياني، فجر اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عاما.

ونعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين، عبر صفحة كل منهما الرسمية في “فيسبوك” الراحل، كما نعاه نجله محمد وردياني عبر موقع التواصل الاجتماعي هذا.

وناصر وردياني من مواليد مدينة حلب، انضم إلى نقابة الفناين السوريين في 1987، له 4 أولاد، وهو شقيق الممثل الراحل رياض وردياني، الذي توفي في كندا عام 2017.

شارك ناصر وردياني في العديد من العروض المسرحية والمسلسلات الإذاعية عام 1968، بينما بدأ في العمل على المسلسلات التلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي، إذ كان أولها مسلسلا “نهاية رجل شجاع” و”صهيل الألم”، اللذان عرضا عام 1994.

وكان للمثل دور “المختار أبو سليم” في مسلسل “كوم الحجر” عام 2007، ودور “أبو جهل” في مسلسل “خالد بن الوليد” عام 2006، كما كانت آخر أعماله مسلسل “حرملك” بجزأيه الأول والثاني في عامي 2019 و 2020.

وانضم الى نقابة الفنانين عام 1987، ومن أهم أعماله: المهر الدامي، الجوارح، أخوة التراب، أخوة التراب 2، قلوب خضراء، جواد الليل، ليل المسافرين، سيرة آل الجلالي، الزير سالم، صلاح الدين الأيوبي، عمر الخيام، هولاكو، قانون ولكن، صقر قريش، ربيع قرطبة، الطارق، التغريبة الفلسطينية، ملوك الطوائف، الظاهر بيبرس، زمن الخوف، خوش العيلة، كوم الحجر، أبو جعفر المنصور، التجلي الأخير لغيلان الدمشقي، الناس بلا ناس، باب المقام، القعقاع بن عمرو التميمي، معاوية والحسن والحسين، بيوت حلبية، عمر.