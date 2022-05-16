“تصنيف عالمي جديد”.. أنس جابر تواصل كتابة التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - احتلت البطلة التونسية أنس جابر للمركز السادس في التصنيف العالمي الجديد لرابطة اللاعبات المحترفات، الصادر اليوم الإثنين.

وكانت ابنة مدينة “قصر هلال” تأهلت للمباراة النهائية من بطولة روما المفتوحة للتنس التي خسرتها أمام المصنفة أولى عالميا البولندية إيجا شفيونتيك بمجموعتين دون رد.

ولأول مرة منذ بداية مسيرتها الاحترافية في عالم الكرة الصفراء، دخلت البطلة التونسية قائمة أفضل 6 لاعبات التنس في العالم، في إنجاز يعد لأول مرة للتنس العربي والأفريقي.

هذا الإنجاز تزامن مع نجاحها في تطوير أدائها البدني والذهني، وهو ما سمح لها في مرحلة أولى بالفوز ببطولة مدريد المفتوحة، وفي مرحلة ثانية بالترشح لنهائي بطولة روما المفتوحة.

رحلة استثنائية

وكانت أنس جابر صنعت الحدث في عام 2011 بفوزها ببطولة رولان جاروس للشابات، وهو ما سمح لها بالصعود للمركز 252 في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات.

وفي عام 2013، حققت أنس جابر قفزة هائلة، حيث ارتقت للمركز 139 عالميا بفضل فوزها بـ4 دورات تندرج ضمن بطولات الاتحاد الدولي لكرة المضرب.

وعانت أنس جابر من لعنة الإصابات في عام 2015 لتتراجع للمركز 2010 عالميا، قبل أن تسجل عودة قوية في 2017 وتدخل لأول مرة نادي أفضل 100 لاعبة في العالم باحتلالها المركز 88 عالميا.

وتواصلت نجاحات البطلة التونسية في عام 2018، إذ صعدت للمركز 62 عالميا بعد ترشحها للمباراة النهائية لبطولة كريملين التي خسرتها أمام الروسية داريا كاستكينا.

وتعتبر سنة 2020 مفصلية في مسيرة نجمة التنس العربية حيث ترشحت لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أول بطولات الجراند سلام، لتصعد للمركز 31 في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات.

وواصلت أنس جابر سلسلة عروضها القوية في عام 2021 وأدركت ربع نهائي بطولة ويمبلدون العريقة بجانب فوزها ببطولة برمنجهام على حساب الروسية داريا كاستكينا، مما سمح لها بدخول قائمة أفضل 10 لاعبات في العالم.

وبرزت البطلة التونسية بشكل لافت في عام 2022 لتحتل المركز السابع عالميا، قبل أن تواصل كتابة التاريخ بصعودها للمركز السادس عالميا اليوم الإثنين.