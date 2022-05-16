حفيد محمود ياسين عن التمثيل : ” ممكن يكون حرام “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 03:50 مساءً - تواصل الممثل الشاب ” محمود ياسين جونيور ” حفيد الفنان الراحل ” محمود ياسين ” ونجل السيناريست ” عمرو محمود ياسين ” مع متابعيه عبر حسابه على إنستجرام من خلال الرد على اسئلتهم .

ومن بين الأسئلة التي تلقاها محمود ياسين جونيور عبر خاصية الاستوري سؤالا من أحد المتابعين حول إن كان التمثيل حلالا أو حراما من وجهة نظره .

ليرد حفيد محمود ياسين قائلا : ” وجهة نظري إن ممكن يكون حرام وممكن ميكونش حرام على حسب استخدامك ليه .. زي ما يكون معاك سكينة ممكن تاكل بيها وممكن تقتل بيها ” .