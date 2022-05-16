شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأول للجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بأعضاء اللجنة العليا للمهرجان لوضع خريطة وخطة العمل للدورة الـ 29 التي تقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

حضر من أعضاء اللجنة المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتورغادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة هدى وصفي، والدكتور أحمد مجاهد والفنان القدير ياسر صادق، والدكتور محمد الشافعي مدير المهرجان وصبري سعيد رئيس قطاع الثقافة الخارجي، ومهندس الديكور حازم شبل، والدكتورة أسماء يحيي الطاهر.

يذكر أن المهرجان يقيم في دورته التاسعة العشرين علميا تحت عنوان: التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي، ويهدف المؤتمر لدراسة كيف أثر التطور التكنولوجي على أساليب التجريب في المسرح المعاصر؟، بالإضافة لبحث أثر التكنولوجيا والنظم الرقمية والعوالم الافتراضية على فن الدراما عامة وفنيات العرض المسرحي وعناصره وفنونه المختلفة في مسارح العالم اليوم.