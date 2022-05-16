شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصورة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلاد ابنها، ونشرت حنان صورة تجمعها بنجلها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، و كتبت له: "كل سنة وأنت طيب".



حنان ترك

وتظهر الفنانة المعتزلة حنان ترك، كل فترة على السوشيال ميديا من حين لأخر ورغم اختفائها إلا أنها تتصدر التريند ويتحدث عنها الجميع بسبب صورتها أو تغريدتها التي تكتبها.

و تصدرت حنان ترك تريند البحث على جوجل مؤخراً بعدما نشرت النجمة منة شلبي صوره تجمعها بها لتعبر عن إشتياقها لها حيث قالت " وحشتينى أوى ودايما فى القلب ياحب " وسرعان ماقامت حنان بالرد عليها قائلة " حبيبتى يامنجو وحشتينى ربنا يباركلك فى ماما وفى صحتها ويسعد قلبك "

كما تصدرت حنان ترك التريند بعد أن شاركت محبيها وجمهورها، صورًا من الوقت الممتع التى تقضيه فى الاستمتاع بالإجازة والمياه والصيف.

وظهرت الفنانة حنان ترك فى صورة نشرتها عبر خاصية الاستورى فى حسابها بإنستجرام، وهى ترتدى البوركينى، فيما أطلت بابتسامة عريضة زينت وجهها، كما نشرت فيديو وهى تستمتع بوقتها فى الألعاب المائية حيث كانت تلعب مع أبنائها فى المياه.

وقررت الفنانة المعتزلة حنان ترك الإعتزال نهائيا بعد أن قدمت مسلسل " الأخت تريز " ليكون أخر عمل لها على شاشة التلفزيون وذلك من خلال برنامج " أنا والعسل " الذى كان يقدمه نيشان وأعلنت أعتزالها من خلال مكالمة هاتفية له على الهواء بعد استضافتها فى البرنامج وأرجعت السبب فى ذلك الصراع التى كانت تعيشه بين التمثيل والحجاب .