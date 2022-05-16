شكرا لقرائتكم خبر عن بتورتة وضحكة منورة وشهم.. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة حنان ترك، بمناسبة عيد ميلاد ابنها، حيث كشفت عن صور الاحتفال من خلال حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وشاركت متابعيها صورتين عبر خاصية "ستورى"، ظهرت فيها برفقة ابنها، وفى صورة أخرى ظهر ابنها بمفرده أمام تورتة عيد الميلاد، وهنأت حنان ترك، ابنها بصور من عيد الميلاد، وتمنت له عام جديد سعيد.



حنان ترك تحتفل بعيد ميلادها يأتي هذا فيما سبق وكشف آدم ابن حنان ترك، عن تعرض والدته لأزمة صحية دون أن يوضح الحالة أوالمرض المصابة به، وذلك عبر خاصية الاستورى لصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وقال آدم نجل الفنانة حنان ترك عبر الاستورى الخاصة به: "أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي".

عيد ميلاد ابن حنان ترك

وكانت الفنانة حنان ترك، قد طمئنت جمهورها، منذ فترة على حالتها الصحية هى وأسرتها، وكشفت أنها تتعافى وأسرتها من إصابتها بفيروس كورونا، وقالت عبر تويتر :"الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتى نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان".