شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يستعد لتنظيم حفل فى باريس.. ويعلق: متشوق لرؤية جمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي في باريس، حيث نشر صابر بوستر الحفل من خلال حساب الإنستجرام الخاص به وعلق عليها بـ"لا أستطيع الانتظار لرؤية جمهوري العزيز في باريس لعرض استثنائي يوم 18 يونيو.. الأماكن محدودة جدًا".

وأحيى النجم صابر الرباعي منذ فترة حفله الثاني بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وطارق شوقي وزير التربية والتعليم ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة والأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز إيهاب الجندي عضو غرفة السياحة بالإضافة وعدد كبير من المشاهير وأبناء الجالية العربية في مصر.



حفل صابر الرباعى

حضر صابر قبيل الحفل واستقبل عددًا من أصدقائه بالقاهرة وأبناء الجاليات التونسية ثم التقى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ثم صعد على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة مرددا لأغنية "ببساطة" بعدها حرص على تحية جمهور الأوبرا الذواق ثم وجه تحية للحضور من الوزراء والشخصيات العامة.

وأشعل الرباعي حفله الثاني بأشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها؛ يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمري الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللي بجمالك، جرحي ماشفي، ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.