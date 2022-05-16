شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يتسبب فى زحام شديد بعد حضوره اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت اعين المصورين إحاطة الممثل العالمي توم كروز بحرس مكثف أثناء استعداده لحضور فعاليات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية عقب توليها الحكم منذ 70 عامًا مروا على لحظة جلوسها على عرش المملكة البريطانية، ووفقًا لتقرير الديلي ميل نجح الحرس المحاط بالممثل الشهير من الحفاظ على سلامته من محاولة عدد كبير من المعجبين الوصول له والتقاط الصور التذكارية معه.



زحام بسبب توم كروز

من ناحية أخري يأتى ذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة لفيلم الحركة والإثارة المنتظر Top Gun: Maverick للنجم العالمي توم كروز، لقطات جديدة من العمل المنتظر عرضه في 26 مايو الجاري بجميع دور العرض السينمائي بعد عدة تأجيلات سببها تفشي جائحة كورونا.



توم كروز

الفيلم تدورأحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.