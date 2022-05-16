شكرا لقرائتكم خبر عن هل ميجان فوكس حامل؟.. ماشين جان كيلى يثير الجدل فى حفل Billboard Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار ماشين جان كيلى، وميجان فوكس، شائعات عن حمل النجمة العالمية، بعد أن أهدى جان فوكس، أغنيته Twin Flame إلى "طفلهما الذى لم يولد بعد"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز Billboard Music لعام 2022 فى لاس فيجاس.



ماشين جان كيلى يثير الجدل حول حمل خطيبته ميجان فوكس

وحسب موقع "الديلى ميل"، قام ماشين أثناء أدائه على خشبة مسرح MGM Grand Garden Arena أمس الأحد، بالعزف على جيتاره، وكرس جزءًا من الأغنية لطفله المستقبلى من خطيبته، التى أشار إليها باسم "زوجة".

وقال ماشين، قبل أن ينطلق فى الأغنية الناجحة، "كتبت هذه الأغنية لزوجتي"، وأضاف بعد بضع دقائق، "وهذا من أجل طفلنا الذى لم يولد بعد"، وكلمات ماشين، أثارت الجدل حول حمل ميجان، لكنه ترك الجمهور فى حيرة بعد ان قال كلمة "زوجة".



ماشين جان كيلى فى حفل Billboard Music

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التى يشير جان فيها إلى فوكس على أنها زوجته، إلا أنهما لم يلمحا من قبل إلى توقع طفلهما الأول معًا.