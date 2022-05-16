شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى حفلاً غنائيًا في الأردن 17 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في الأردن، يوم الجمعة الموافق 17 يونيو المقبل، ويقدم خلال الحقل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وكشف الفنان محمد رمضان عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "نمبر وان"، من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامى، وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل، إخراج ياسر سامي، إنتاج يوسف الطاهر.. سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري".

وكان آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "الكنز" وعرض على جزئين، وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التالأيف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

وكان آخر أعمال رمضان الفنية هو مسلسل "المشوار"، من بطولة كلا من محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".