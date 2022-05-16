إليسا : ” إسرائيل ما عملت فينا اللي عمله حزب الله “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - تحدثت الفنانة ” إليسا ” خلال استضافتها على شاشة قناة MTV اللبنانية عن مشاركتها في الانتخابات النيابية اللبنانية يوم أمس وعن حزب الله في لبنان .

فقالت في هجومها على حزب الله والسلطات اللبنانية : ” أنا إسرائيل عدوتي وبقولها علنا، بس إسرائيل ما عملت فينا اللي عمله حزب الله والسلطة بلبنان ” .

وتابعت : ” إسرائيل إسمها عدو إذا عملت بتعرف عدو ممكن تعمل أكتر من هيك .. بس شو إسمن جماعة الحزب وجماعة السلطة بلبنان إسمهن لبنانيين ولا إسمهن صهاينة ” .

وأضافت : ” سلمو البلد لحزب عنده سلاح، شو بدك أكتر من هيك .. الديموقراطية ما بتمشي مع سلاح .. الحزب صار ضعيف سياسيا وشعبيا بس لإنه عنده سلاح هو الأقوى بس يكون فيه سلاح وترهيب ما في ديموقراطية ” .

وأكملت إليسا : ” حزب الله لا يمثل كل الطائفة الشيعية ولا الشيعة هن حزب الله بس فيه ناس محسوبين عليه .. بس بمناطقنا عم بيجربوا بالدير الأحمر يكسروا الصوت المسيحي وأنا برفض هالشي ” .

وأكدت الفنانة اللبنانية على أنها لا ترغب بمغادرة لبنان وتريد العيش بها وببلد تكون فيها الحرية بكل شئ على حد قولها وأنها تخاف على وجودها وجذورها .