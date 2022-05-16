شاهد .. أحدث ظهور لنجل حنان ترك الأوسط ” محمد “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ” حنان ترك ” بعيد ميلاد نجلها الأوسط ” محمد ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

حيث شاركت حنان ترك متابعيها بصورتين من خلال خاصية الاستوري ظهر نجلها محمد في إحداهما بمفرده أما قالب حلوى عيد الميلاد وعلقت عليها : ” حبيب قلبي سوشي ” .

وفي الصورة الأخرى ظهرت حنان ترك جالسة بجانب إبنها ومحتضنة إياه وكتبت في تعليقها عليها متمنية له عام سعيد قائلة : ” عيد ميلاد سعيد ” .