شاهد .. أحدث ظهور لنجل حنان ترك الأوسط ” محمد “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ” حنان ترك ” بعيد ميلاد نجلها الأوسط ” محمد ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
حيث شاركت حنان ترك متابعيها بصورتين من خلال خاصية الاستوري ظهر نجلها محمد في إحداهما بمفرده أما قالب حلوى عيد الميلاد وعلقت عليها : ” حبيب قلبي سوشي ” .
وفي الصورة الأخرى ظهرت حنان ترك جالسة بجانب إبنها ومحتضنة إياه وكتبت في تعليقها عليها متمنية له عام سعيد قائلة : ” عيد ميلاد سعيد ” .
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