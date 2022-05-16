بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز يعرضان منزلهما للبيع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: وضع الزوجان، اللذان تزوجا في فلوريدا الشهر الماضي، منزلهما في لوس أنجلوس بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني في السوق للبيع لأنه، وفقاً للأصدقاء، ليس ما يريدانه تماماً. يبدو أن “بيلتز” قد ورثت الفطنة التجارية من والدها الملياردير المصرفي الاستثماري “والد نيلسون”، بالنسبة للعقار- الموصوف بأنه ملاذ معماري استثنائي- حيث ارتفعت قيمة العقار في السوق 400 ألف جنيه إسترليني أكثر مما دفعته هي وزوجها مقابل ذلك العام الماضي. قال أحد المصادر: “على الرغم من أنه لم يكن من المخطط أن يكون منزلهما إلى الأبد، إلا أنه كان من المقرر أن يكون المكان الذي سيستقران فيه لفترة من الوقت. لقد أرادا القيام ببعض أعمال الديكور قبل انتقالهما لكنهما غيرا رأيهما بعد ذلك وقررا التخلي عنه تماماً”.

في الوقت الذي يسعبان فيه للحصول على منزل مبتدئ أكثر قبولاً، يعيش “بروكلين”، 23 عاماً، وزوجته البالغة من العمر 27 عاماً في شقتها الصغيرة في لوس أنجلوس. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة عقارية بتسويق العقار المكون من خمس غرف نوم وخمسة حمامات للمشترين المحتملين. كما تشتمل ميزات المنزل على مقصورة ملابس مزدوجة وغرفة تدليك كريستالية بيضاء وساونا وغرفة بخار وغرفة سينما.

وللتخفيف من أي ضغوط ناتجة عن نقل المنزل، فإن “بروكلين”- التي تشمل وظائفه المتنوعة حتى الآن عرض الأزياء والتصوير الفوتوغرافي والطهي- وزوجته “بيلتز”، وهي ممثلة اشتهرت بدور في Bates Motel، وهو برنامج تلفزيوني أمريكي مسبق لفيلم “ألفريد هيتشكوك” Psycho عام 1960- سيقومان بعمل شهر عسل متأخر. من المفهوم أن الزوجان يرغبان في البقاء في لوس أنجلوس، ويقول أصدقاؤهما إن “بروكلين”- الذي يمتلك والداه “ديفيد” و”فيكتوريا بيكهام” ثروة مشتركة تقدر بـ 380 مليون جنيه إسترليني- لديه بالفعل الكثير من الممتلكات الكبيرة مثل سياراته في كاليفورنيا.