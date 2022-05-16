شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ميجان فوكس.. ما لا تعرفه عن نجمة هوليود التى شربت من دماء حبيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الممثلة ميجان فوكس التي ولدت زي النهارده الـ 16 من مايو واشتهرت بلعب العديد من الأدوار في أفلام حققت نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر مستندة إلى جمالها الذى جعلها تصنف كواحدة من جميلات هوليود اللاتي يتمتعن بجاذبية كبيرة.

ولدت ميجان فوكس عام 1986 في ولاية تينيسي الأمريكية، وكانت الابنة الثانية لأسرة ذات أصول فرنسية وإيرلندية مختلطة.



ميجان فوكس

بدأت ميجان فوكس العمل كموديل فى سن الـ 13 عامًا، حيث عملت فى مجال الموضة والأزياء فى سن صغيرة.

ترتبط بعلاقة حب مع صديقها الجديد ماشين جان، حيث دخلت معه فى علاقة رومانسية بعد انفصالها عن براين اوستن.



ميجان وجان

أثارت جدلاً واسعًا بالطريقة التى اعلنت بها الخطبة من حبيبها الحالى، وذلك عقب شرب دمائه.

انفصلت عن براين أوستن فى العام الماضى، وذلك بعد مرور 10 سنوات على علاقتهما معًا، حيث شكلت معه ثنائى ناجح قبل أن تطلب الطلاق منه.



ميجان وبراين

تعشق ميجان فوكس التاتوهات والوشوم، حيث تضع 8 أوشام مختلفة على جسدها، منها صورة لمارلين مونرو التى تعشقها لحد كبير مثلما أكدت فى أكثر من مناسبة.

رغم سنها الصغير إلا أنها اشتركت فى بطولة العديد من الأفلام الناجحة التى حققت إيرادات عالية منها فيلم سلاحف النينجا بعد تحويله إلى فيلم غير كارتونى للمرة الأولى.

أيضًا من أشهر أفلامها فيلم المتحولون حيث حققت به نجاحاً كبيراً، ونالت شهرة واسعة بفضله.