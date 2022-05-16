شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يشيد بفيلم "واحد تانى".. فكرته جديدة ومليء بالكوميديا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى على إشادات كبيرة من الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بالفكرة والكوميديا المقدمة فى العمل، حيث كشف جمهور الفيلم من مختلف الفئات والأعمار بعد مشاهدتهم للعمل فى السينمات، عن رأيهم مؤكدين أن الفيلم حلو جدا ومليء بالكوميديا مع وجود قصة جيدة وطرح قضية في نفس الوقت.

كما أكد الجمهور أن الفكرة تعد جديدة بالنسبة للأفلام المصرية، إضافة إلى الطاقة الايجابية التى يعطيها الفيلم، وشدد الجمهور أيضًا على احترام الفيلم لعقل المشاهد بتقديم كوميديا راقية، وهذا وتفاعل الجمهور مع أغنية "بص الحركة دى" التى غناها حلمى خلال أحداث الفيلم.

وتصدر فيلم "واحد تانى" إيرادات موسم عيد الفطر 2022 محققا إيرادات بلغت 41 مليون جنيه فى 15 يوم عرض، والفيلم بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، وعمرو وهبة ضيف شرف من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيه بجانب "واحد تانى" فيلمى "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و"زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.