شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهنئ أصالة بعيد ميلادها: بحبك كتير وفخورة بصداقتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة إليسا، صديقتها النجمة أصالة بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والنجاح في حياتها، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل سنة وأنت مثل ما أنت، صريحة ووفية وصادقة وبتحبي من كل قلبك و ولا مرة ما كنتي موجودة كرمال اللى بتحبيهن بحبك كتير وفخورة بصداقتنا".



إليسا

واحتفلت النجمة أصالة، أمس الأحد، بعيد ميلادها، حيث أنها من موالد 15 مايو وقدمت العديد من الأعمال المتنوعة والمختلفة على مدار مسيرتها الفنية التى بدأت بشكل مبكر

ولدت أصالة في عائلة فنية حيث اكتشفها والدها مصطفى نصرى وقد بدأت الغناء وعمرها سبع سنوات من خلال تقديم أغاني والدها وقامت بالغناء للأطفال في المناسبات الوطنية شاركت في غناء الأناشيد القومية، ثم قدمت أول ألبومها "لو تعرفوا" عام 1993 والذي غنت فيه لكبار الملحنين ثم قدمت الكثير من الألبومات.

ونشرت شام، صور تجمعها بوالدتها من حفل زفافها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" انتي الحياة الي بعيش من خلالها انت سبب كل شي بدنيتنا يا اعظم و احن واطيب و انقى ام و صديقة و بنت و اخت في الدنيا".

وتابعت:"قوتك الي قوتنا، حنانك و محبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة و خلتنا نواجه كل الظروف بمحبة و تسامح كيف بتقدري تحولي كل محنة لمنحة و تخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة كيف بتقدري اتسامحي بعد و تتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير".

وأضافت في رسالتها:" هي محبة و طهارة غير إنسانية لانك نادرة و طاهرة و عظيمة يا امي، يا أصالة انتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة الي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر و خذلان كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب و الاسرار الدعاء الي بدعي كل يوم ان اجعل عمرك اطول من عمري و شوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا بعشقك كلمة صغيرة كتير أنا كلي حب و كلي ملكك كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة ".