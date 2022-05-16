شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بفاكهة الصيف.. أفلام احتفت بالبطيخ أبرزها وش إجرام وسلام يا صاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت السينما المصرية على توظيف كل أنواع الطعام والفاكهة في المشاهد السينمائية والدرامية، ولا شك أن فاكهة البطيخ الجميع يحبها ويحتفلون بموسمها، تلك الفاكهة التي يحبها ويعشقها المصريون، حيث يحتفل سكان العالم بيوم البطيخ هذه الفترة، فنجد أن البطيخ ظهر في أكثر من مرة في الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية وهي كالتالى:

فيلم وش إجرام لمحمد هنيدى

بطولة محمد هنيدي ولبلبة وبشرة والراحل سعيد طرابيك، ظهر فيه البطيخ في مشهد طريف، حيث اجتمعت الأسرة متوسطة الحال لالتهام البطيخ متحدثين عن مشكلة خروج الوالد لمرحلة المعاش المبكر.

فيلم الفتوة لفريد شوقى

على سبيل المثال استخدم صناع فيلم "الفتوة" مشاهد آكل وتجارة البطيخ في بعض مشاهد الفيلم من قبيل فريد شوقى ، حيث كان يبحث بطل الفيلم فريد شوقى عن عمل بسوق الخضار دون جدوى، ولكنه يقرر أن يعمل بتجارة البطيخ.

فيلم سلام يا صاحبى

يعد من أشهر الأفلام التى تسبب فيها البطيخ بمعركة كبرى، خاصة بعدما قرر أبطال الفيلم خرق قواعد سوق الجملة وبيعهم البطيخ بأقل سعر، مرددين عبارة "بـ 2 ونص وتعالى وبص، بطولة النجوم عادل إمام وسعيد صالح، وسوسن بدر.

ادوارد في فيلم أحلام الفتى الطائش

خلال الفيلم استخدم الفنان أدوارد مقولته الشهيرة، أحمر على أبوه يا بطيخ، وكانت مقولة شهيرة استخدمها العديد من رواد السوشيال ميديا وقتها، الفيلم بطولة رامز جلال ونيللى كريم .