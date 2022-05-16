ساهم في علاج رئيس مصري سابق.. من هو الجراح العالمي الذي أجرى الجراحة لـ أنغام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أنغام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، تحدثت قائلة: "العملية استغرقت حوالي ساعة في كتفي، وأجراها طبيب شاب مقيم في ألمانيا كان في زيارة لمصر، وعندما قام بالكشف باستخدام المنظار على الكتف لم يتمكن من رؤية شيء بسبب نزيف الدم واحتاج لعمل تنظيف لبعض الوقت".

مصدر مقرب من المطربة أنغام، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الجراح المصري العالمي د. هاني محمود الطير، المقيم في ألمانيا، هو من أجرى الجراحة، والحمد لله حالتها الصحية حاليا جيدة للغاية، وتخضع للمتابعة في غرفة عادية".

من هو الجراح المصري عالمي؟

د. هاني محمود الطير، خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تستطيع"، قال إنه خريج دفعة عام 2004، وتم تعيينه في مستشفى جامعة المنصورة وتعلم أسس الجراحة هناك وحصل على الماجستير، وكان لذلك الفضل الكبير ما وصل له الآن في ألمانيا.

وكشف أنه، حصل على الزمالة الألمانية "الفاخ أرتزت، في جراحة العظام وإصابات الملاعب والكسور بميونخ ألمانيا"، و زميل مركز إيمهوف موينخ ألمانيا في جراحات ومناظير الركبة والكتف وإصابات الملاعب، مؤكدا أنه المساعد المصري للخبير الألماني أندريس إيموهوف، أشهر طبيب عظام في العالم.

"الطير" أضاف أنه عضو الجمعية الدولية لجراحات العظام والكسور، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات ومناظير الركبة والكتف وإصابات الملاعب، وحاصل على رسالة الدكتوراه هي الأولى من نوعها في مصر في زراعة الغضاريف الذاتية في الركبة وإعادة بنائها بيولوجيا".

وعن أبرز الشخصيات التي ساهم في علاجها بالمركز، قال: "الرئيس المصري السابق المستشار عدلى منصور، وهداف ألمانيا شفاينشتايجر، وملك ماليزيا، وأمراء من دول الخليج بالسعودية والإمارات والكويت تم علاجهم على يده بالمركز في المانيا".