نجوى كرم تهنئ نانسي عجرم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، بعيد ميلادها الـ 39، والتي تحتفل به اليوم 16 مايو.

وكتبت "كرم" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "عقبال المية، إن شالله سنينك الجاية بتحملك السعادة والصحة والنجاح، عيد ميلاد سعيد نانسي".

نانسي عجرم من مواليد بيروت 16 مايو 1983، قدمت خلال مسيرتها الفنية 12 ألبوم غنائي بالإضافة لعدد من الأغاني المنفردة.

ومن أبرز أغانيها: (يا سلام، آه ونص، بتفكر في إيه، يا بنات، أنا مصري، لون عيونك، معجبة مغرمة، شيخ الشباب، أعمل عاقلة، ياللي بحبك، مش فارقة كتير) وغيرها.