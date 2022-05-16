بعد اعتذاره.. هل أغلقت نقابة المهن الموسيقية أبوابها أمام حسن شاكوش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - جدد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتذاره لنقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر، مؤكدا تقدمه إلى مجلس النقابة بالتماس ثالث، لرفع القرار الصادر في سبتمبر 2021، بسحب ترخيص الغناء منه نهائيا.

شاكوش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" أمس الأحد، قال: "أنا موقوف بقالي 9 شهور وأنا كان غصب عني، وغلطت ومفيش بني آدم مش بيغلط".



وأضاف: "كان لازم أطلع دلوقتي أعتذر للشعب المصري وكل الدول العربية وكل اللي بيسمعوني، وبقولهم إن شاء الله الفترة الجاية الواحد عرف غلطه، ومش هيسمعوا مني أي غلط تاني أو أي حاجة تسيء للشعب المصري".

"بتأسف لنقابة المهن الموسيقية وإن شاء الله الغلط مش هيتكرر تاني".

المستشار القانوني علاء عامر "المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب على سؤال عن موقف قوانين النقابة من التظلم الذي تقدم به حسن شاكوش، وقال: "التظلم حق قانوني لكل من لحقه ضرر من أي قرار إداري ولا يسقط بمضي المدة وللمجلس حق القبول أو الرفض".

وتابع: "بالفعل تقدم شاكوش بتظلمات إلى مجلس النقابة، وأوضح هنا إنه ليس عضو عامل بالنقابة لكي تسري عليه المادة 12 من نص قانون النقابة، ونصت على إنهاء العضوية في عدة حالات، منها شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب، وما تم مع حسن شاكوش في سبتمبر 2021، هو سحب التصريح السنوي نهائيا".



نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في سبتمبر2021 سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة، وإيقاف رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين، وإلزامه بسداد أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.