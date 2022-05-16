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تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز حفل بيلبورد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2022 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وهنا نعرض لكم أبرز الفائزين بجوائز بيلبورد الموسيقية:

أفضل فنان في قائمة بيلبورد 200 العالمية: أوليفيا رودريجو.

أفضل فنان في بيلبورد العالمية (باستثناء الولايات المتحدة): إد شيران

أفضل فنان : كاني ويست

أفضل جولة: رولينج ستونز (No Filter Tour)

أفضل فنان R&B: دوجا كات

أفضل جولة R&B: برونو مارس (Bruno Mars at Park MGM)

أفضل ألبوم R&B: دوجا كات "Planet Her"

أفضل مغني راب: دريك

أفضل مغنية راب: ميجان ذي ستاليون

أفضل أغنية راب: ليل ناز إكس وجاك هارلو "Industry Baby"

أفضل ألبوم راب: دريك "Certified Lover Boy"

أفضل فنان كانتري: تايلور سويفت

أفضل فنان رجل: دريك

أفضل فنان جديد: أوليفيا رودريجو

أفضل مجموعة: BTS

أفضل فنان في قائمة بيلبورد 200: تايلور سويفت

أفضل فنان في قائمة بيلبورد 100: أوليفيا رودريجو

أفضل فنان لأغاني البث: أوليفيا رودريجو

أفضل فنان في مبيعات الأغاني: BTS

أفضل فنان لأغاني الراديو: أوليفيا رودريجو

أفضل ألبوم كانتري: تايلور سويفت "(Red (Taylor’s Version"

أفضل أغنية كانتري: "Fancy Like" لـ Walker Hayes

أفضل فنان روك: Glass Animals

أفضل جولة روك: رولينج ستونز (No Filter Tour)

أفضل فنان لاتيني: Bad Bunny

أفضل فنان راقص: ليدي جاجا

أفضل ألبوم في قائمة بيلبورد 200: أوليفيا رودريجو "SOUR"

أفضل موسيقى تصويرية: Encanto

أفضل أغنية مبيعات: أغنية "Butter" لفرقة BTS

أفضل تعاون: كيد لوري وجاستين بيبر في "Stay"

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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