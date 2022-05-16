تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز حفل بيلبورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2022 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.
وهنا نعرض لكم أبرز الفائزين بجوائز بيلبورد الموسيقية:
أفضل فنان في قائمة بيلبورد 200 العالمية: أوليفيا رودريجو.
أفضل فنان في بيلبورد العالمية (باستثناء الولايات المتحدة): إد شيران
أفضل فنان : كاني ويست
أفضل جولة: رولينج ستونز (No Filter Tour)
أفضل فنان R&B: دوجا كات
أفضل جولة R&B: برونو مارس (Bruno Mars at Park MGM)
أفضل ألبوم R&B: دوجا كات "Planet Her"
أفضل مغني راب: دريك
أفضل مغنية راب: ميجان ذي ستاليون
أفضل أغنية راب: ليل ناز إكس وجاك هارلو "Industry Baby"
أفضل ألبوم راب: دريك "Certified Lover Boy"
أفضل فنان كانتري: تايلور سويفت
أفضل فنان رجل: دريك
أفضل فنان جديد: أوليفيا رودريجو
أفضل مجموعة: BTS
أفضل فنان في قائمة بيلبورد 200: تايلور سويفت
أفضل فنان في قائمة بيلبورد 100: أوليفيا رودريجو
أفضل فنان لأغاني البث: أوليفيا رودريجو
أفضل فنان في مبيعات الأغاني: BTS
أفضل فنان لأغاني الراديو: أوليفيا رودريجو
أفضل ألبوم كانتري: تايلور سويفت "(Red (Taylor’s Version"
أفضل أغنية كانتري: "Fancy Like" لـ Walker Hayes
أفضل فنان روك: Glass Animals
أفضل جولة روك: رولينج ستونز (No Filter Tour)
أفضل فنان لاتيني: Bad Bunny
أفضل فنان راقص: ليدي جاجا
أفضل ألبوم في قائمة بيلبورد 200: أوليفيا رودريجو "SOUR"
أفضل موسيقى تصويرية: Encanto
أفضل أغنية مبيعات: أغنية "Butter" لفرقة BTS
أفضل تعاون: كيد لوري وجاستين بيبر في "Stay"