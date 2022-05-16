"فخورة بصداقتنا".. إليسا تحتفل بعيد ميلاد أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلادها الـ 53 والذي وافق أمس الأحد 15 مايو.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وإنت متل ما إنتِ، صريحة ووفية وصادقة وبتحبي من كل قلبك، وولا مرة ما كنتي موجودة كرمال ياللي بتحبيهن، بحبك كتير وفخورة بصداقتنا"

الفنانة أصالة نصري من مواليد العاصمة السورية دمشق في 15 مايو 1969، وقدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الألبومات الناجحة وقامت بالغناء بأكثر من لهجة عربية منها السورية والمصرية والخليجية.

ومن أشهر ألبومات الفنانة أصالة: (لو تعرفوا، يا مجنون، قلبي بيرتاحلك، يمين الله، مشتاقة، قد الحروف، نص حالة، 60 دقيقة حياة، لا تستسلم).