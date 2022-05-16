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علي ربيع يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم "زومبي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان علي ربيع، مجموعة صور من كواليس فيلمه الكوميدي الجديد "زومبي" والذي يعرض حاليا بالسينمات.

وعلق "ربيع" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلا: "فيلم زومبي في كل سينمات مصر".

ويتنافس فيلم "زومبي" بدور العرض السينمائي مع فيلمين آخرين هما "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، و"واحد تاني" للنجم أحمد حلمي.

فيلم "زومبي" بطولة: علي ربيع، حمدي الميرغني، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، هاجر أحمد، محمد محمود، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، دينا محسن (وزيو)، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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