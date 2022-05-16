علي ربيع يكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم "زومبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان علي ربيع، مجموعة صور من كواليس فيلمه الكوميدي الجديد "زومبي" والذي يعرض حاليا بالسينمات.

وعلق "ربيع" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلا: "فيلم زومبي في كل سينمات مصر".

ويتنافس فيلم "زومبي" بدور العرض السينمائي مع فيلمين آخرين هما "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، و"واحد تاني" للنجم أحمد حلمي.

فيلم "زومبي" بطولة: علي ربيع، حمدي الميرغني، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، هاجر أحمد، محمد محمود، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، دينا محسن (وزيو)، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.