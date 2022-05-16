نوال الزغبي عن الانتخابات اللبنانية: "هلق بلش التغيير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي أجريت أمس الأحد 15 مايو.

وكتبت "نوال" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "إمبارح كانت الثورة الحقيقية، وهلق بلش التغيير والأيام الجاية أحلى، لبنان وبس".

وكان عدد من نجوم لبنان قد أعلنوا مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات اللبنانية أمس، من بينهم: ماجدة الرومي، إليسا، سيرين عبدالنور، نادين لبكي، ستيفاني صليبا، وآخرون.

وبحسب موقع بي بي سي عربي، يصوت اللبنانيون أمس الأحد في أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي لبلدهم، في اختبار حول ما إذا كان حزب الله وحلفاؤه المدعومون من إيران يستطيعون الحفاظ على أغلبيتهم البرلمانية وسط الفقر المدقع والغضب الشديد للأحزاب الحاكمة