نادية الجندي توجه رسالة لسيرين عبدالنور بشأن الانتخابات اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، رسالة للفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بشأن الإنتخابات اللبنانية .

وكتبت نادية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "ربنا معاكم حبيبتي، ويحفظ لبنان وشعبها".

يأتي ذلك بعد تدوينة سابقة كتبتها "سيرين" عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: "صوتي واجب وطني.. إنتخابات لبنان 2022".

وردت "سيرين" على رسالة "نادية" لها، قائلة: "ومصر وشعبها الطيب".

يذكر أن، الانتخابات اللبنانية تجري بنظام القائمة النسبية فقط ويتنافس فيها حوالي 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى تضم 26 دائرة صغرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.