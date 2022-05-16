راتب ضخم وعقد لـ5 سنوات.. كواليس اتفاق ريال مدريد ومبابي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت تقارير صحفية عن بأن إدارة ريال مدريد، قد توصلت لاتفاق مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان للانتقال للفريق في الصيف.

وشهدت الفترة الماضية العديد من التكهنات بشأن مستقبل مبابي سواء بالبقاء داخل جدران ملعب “حديقة الأمراء”، أو الرحيل إلى العاصمة الإسبانية بعدما رفض اللاعب في وقت سابق تجديد عقده مع الفريق الفرنسي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها أن ريال مدريد ومبابي توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب للميرينجي الموسم المقبل، ولكن الاتفاق يقضي بأن يبقى ريال مدريد صامتاً وينتظر إعلان اللاعب عن قراره الخاص بالرحيل عن باريس سان جيرمان.

كواليس اتفاق ريال مدريد ومبابي

وبحسب التقرير فإن الاتفاق بين ريال مدريد ومبابي قد حسم بشكل نهائي على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

الاتفاق حسم بالتزامن مع وجود مبابي في العاصمة “مدريد” حيث تم وقتها الاتفاق على كافة الأمور.

وتسببت رحلة مبابي إلى مدريد في إلغاء خوزيه أنخيل سانشيز الرئيس التنفيذي للميرينجي كافة ارتباطاته الأسبوع الماضي، لإنهاء صفقة الدولي الفرنسي.

تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

وفيما يخص الأمور المالية الخاصة بصفقة انتقال كيليان مبابي إلى مدريد، فإن اللاعب سيحصل على مبلغ 100 مليون يورو كمكافأة توقيع للفريق العاصمي الإسباني.

وسيصل راتب مبابي إلى 25 مليون يورو سنويا خالصا من الضرائب، بينما مدة العقد ستبلغ 5 سنوات حتى صيف عام 2027.

يذكر أن مبابي انتقل لباريس سان جيرمان قبل 5 أعوام قادماً من فريق موناكو في صفقة بلغت وقتها 180 مليون يورو.