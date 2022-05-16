أنغام تكشف تفاصيل أزمتها الصحية : ” الدكتور مكنش شايف حاجة من كتر الماية والدم في كتفي وظهر ورم ليفي “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 12:50 مساءً - أجرى الإعلامي ” عمرو أديب ” مداخلة هاتفية في حلقة يوم أمس من برنامجه الحكاية مع الفنانة ” أنغام ” للاطمئنان على وضعها الصحي بعد الإعلان عن دخولها المستشفى وإجرائها لعمليتين جراحيتين .

وكشفت أنغام خلال المداخلة عن تفاصيل مشكلتها الصحية حيث أشارت إلى أنها كانت قد تعرضت لإصابة بالكتف يرجع وقت حدوثها إلى عام 2011 وتعالجت حينها بالكورتيزون لأنه يسكن الألم لفترة طويلة .

وتابعت : ” بعد كده رجع لإني طبعا بغلط وبعمل حركات بإيديا مش المفروض اعملها والوتر خرج من مكانه وكان فيه آلام صعبة جدا في الكتف وابتدت تمتد للدراع كله وإيدي كلها تتأثر .. وللأسف في نفس الإيد اليمين الإبهام جاله زي ورم ليفي كده تحت الصباع فالصباع بفى مبيتفردش ” .

وأضافت الفنانة المصرية أنها تحاملت على نفسها كثيرا لعدم رغبتها في إجراء عمليات إلا أنها اكتشفت وجود وتر مقطوع ووتر معرض للقطع مما اضطرها إلى الخضوع لجراحة .

وعن ظهورها بالحفلات وهي بهذه الحالة علقت قائلة : ” كنت بطلع متألمة جدا وبضطر مخدش مسكنات لإن المسكنات بتأثر على وقفتي وصوتي وأعصابي .. فطول الوقت في ألم أخري مثلا ادهن حاجة وفيه آلام مبقاش فيه نوم ومكنتش بنام فعلا ” .

وأكملت أنغام متحدثة عن تفاصيل الجراحة مشيدة بالطبيب الذي أجراها لها : ” أخدت حوالي ساعة في كتفي ودكتور هاني الطير من دكاترتنا الكبار، هو شاب ودكتور في ألمانيا وبيجي مصر يعمل زيارات وكان حظي كويس إنه كان موجود وسافر النهاردة ” .

وقالت : ” قالي إنه لما دخل بالمنظار مكنش شايف حاجة من كتر الماية والدم النزيف اللي كان جوة وقعد نضف شوية .. مكنش يصح اعمل كده إني اتحاملت على نفسي فترة طويلة وأنا مش جريئة أوي في دخلة البنج بخاف شوية .. وكان بنج كلي ” .

وأشارت الفنانة أنغام إلى أن فترة النقاهة مدتها 10 أيام ثم تقوم بجعل يدها معلقة لمدة 6 أسابيع كما ظهرت بالصورة التي تم تداولها أمس أثناء وجودها بالمستشفى ثم تخضع لمرحلة العلاج الطبيعي .. مضيفة أنها تمكنت من تحريك إصبع الإبهام .