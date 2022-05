شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائى يضع اللمسات النهائية على الدورة الـ75 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مهرجان كان السينمائي اللمسات النهائية على الدورة الـ75، حيث وضع الدعاية في شوارع المهرجان فيما زين بوستر الدورة قاعة انطلاق الدورة الجديدة وهو الأفيش المستوحى من فيلم جيم كاري truman show، ومن المقرر أن ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء 17 مايو إلى السبت 28 مايو.

ويضم برنامج المهرجان عدد من الأعمال المتميزة منها

Les Amandiers

Holy Spider

Crimes Of The Future

Stars At Noon

Frère Et Soeur

Tori And Lokita

Armageddon Time

Close

Broker

RMN

Triangle Of Sadness

Showing Up

Decision To Leave

Nostalgia

Tchaikovski’s Wife

Boy From Heaven

Leila’s Brothers

Eo

أما مسابقة جائزة نظرة ما فهي كالتالي

Les Pires

Burning Days

Metronom

All The People I’ll Never Be

Sick Of Myself

Domingo And The Mist

Plan 75

Beast

Corsage

Butterfly Vision

The Silent Twins

The Stranger

Joyland

Rodeo

Godland

وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته الـ 75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس و ماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس، وهو إعادة من نسخة الفيلم الياباني "One cut of the dead".

وكشف مهرجان كان السينمائي، عن عرض فيلم "إلفيس" في عرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن يحضر العرض المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأسترالي باز لورمان إلى جانب أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج أبطال الفيلم.

يستكشف الفيلم حياة وموسيقى إلفيس بريسلي ويجسده أوستن بتلر ، ويُرى من منظور علاقته المعقدة مع مديره الغامض، الكولونيل توم باركر ويجسده توم هانكس.

الفيلم يتناول قصة بريسلي وباركر على مدى 20 عامًا ، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة.

صنع المخرج باز لورمان التاريخ في مهرجان كان كونه المخرج الوحيد الذي عرض فيلمين روائيين في ليلة الافتتاح وهما مولان روج و The Great Gatsby.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7.



مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي



مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي



مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي