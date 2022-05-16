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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائى يضع اللمسات النهائية على الدورة الـ75 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع مهرجان كان السينمائي اللمسات النهائية على الدورة الـ75، حيث وضع الدعاية في شوارع المهرجان فيما زين بوستر الدورة قاعة انطلاق الدورة الجديدة وهو الأفيش المستوحى من فيلم جيم كاري truman show، ومن المقرر أن ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء 17 مايو إلى السبت 28 مايو.
ويضم برنامج المهرجان عدد من الأعمال المتميزة منها
Les Amandiers
Holy Spider
Crimes Of The Future
Stars At Noon
Frère Et Soeur
Tori And Lokita
Armageddon Time
Close
Broker
RMN
Triangle Of Sadness
Showing Up
Decision To Leave
Nostalgia
Tchaikovski’s Wife
Boy From Heaven
Leila’s Brothers
Eo
أما مسابقة جائزة نظرة ما فهي كالتالي
Les Pires
Burning Days
Metronom
All The People I’ll Never Be
Sick Of Myself
Domingo And The Mist
Plan 75
Beast
Corsage
Butterfly Vision
The Silent Twins
The Stranger
Joyland
Rodeo
Godland
وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته الـ 75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس و ماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس، وهو إعادة من نسخة الفيلم الياباني "One cut of the dead".
وكشف مهرجان كان السينمائي، عن عرض فيلم "إلفيس" في عرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن يحضر العرض المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأسترالي باز لورمان إلى جانب أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج أبطال الفيلم.
يستكشف الفيلم حياة وموسيقى إلفيس بريسلي ويجسده أوستن بتلر ، ويُرى من منظور علاقته المعقدة مع مديره الغامض، الكولونيل توم باركر ويجسده توم هانكس.
الفيلم يتناول قصة بريسلي وباركر على مدى 20 عامًا ، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة.
صنع المخرج باز لورمان التاريخ في مهرجان كان كونه المخرج الوحيد الذي عرض فيلمين روائيين في ليلة الافتتاح وهما مولان روج و The Great Gatsby.
يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.
يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7.
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي