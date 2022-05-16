شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تتمنى الشفاء العاجل لـ أنغام: "حبيبي سلامتك وسلامة ابتسامتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنت النجمة نبيلة عبيد، الشفاء العاجل للنجمة أنغام بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين إثر تعرضها لأزمة صحية، ونشرت نبيلة عبيد صورة أنغام عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك أنغام الجميلة ألف مليون سلامة عليكي يا حلوة من الأه و من أى حاجه وحشه".



نبيلة عبيد

وكتن عبد الرحمن، ابن النجمة أنغام، قد كشف عن صورة جديدة لوالدته من المستشفى بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين إثر تعرضها لأزمة صحية، حيث التقط صورة بجوار والدته الراقدة على سرير المستشفى، وشاركها مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وظهر عبد الرحمن، فى الصورة مبتسمًا وينظر إلى الكاميرا، بينما تنظر إليه والدته النجمة أنغام، وهى تبتسم أيضًا، وكتب "بودى"، فى تعليقه على الصورة: "تقومى بالسلامة إن شاء الله يا ست المعلمين"، وأرفق تعليقه هذا بإيموجى قلوب حمراء.

يأتى هذا بعدما تعرضت النجمة أنغام لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت جراحة دقيقة فى الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وتحملت أنغام، الآلام طوال السنوات الماضية، لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.

وفى نفس التوقيت أجرت أيضًا جراحة فى رسغ اليد، بسبب مشاكل فى أوتار اليد، وهى الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلى، وستمر بتجربة نقاهة لمدة ستة أسابيع تضطر فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج الطبيعى.

وكانت النجمة أنغام قد طرحت أحدث أغانيها "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب، وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.