ابنة أحمد حلاوة لـ "الخليج 365": والدي لم يكن يحتفل بعيد ميلاده لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصوير- محمود بكار.

أكدت الشاعرة هبة حلاوة، ابنة الفنان الراحل أحمد حلاوة، عدم صحة تاريخ ميلاده المتداول عبر مواقع عديدة، موضحة إنه ليس من مواليد شهر يناير.

الشاعرة هبة حلاوة، في حوار لها مع "الخليج 365" - ينشر تباعا- كشفت بعض المفاجآت عن والدها الفنان الراحل أحمد حلاوة.

هبة، قالت: "والذي ولد في 17 مايو عام 1949، وليس في يناير، كما هو متداول في مواقع عديدة".

وعن طقوس والدها الراحل، في أعياد الميلاد، قالت: "بابا لم يكن يهتم بها، ولم تكن من عادته الإحتفال بأعياد ميلادنا، أو عيد ميلاده، وكانت وجهة نظره إننا كعائلة لسنا في حاجة ليوم بعينه من أجل الإحتفال، وإحضار الهدايا والتورتة، وكان وجودنا معا كعائلة هو احتفال يتم مع كل لقاء يجمعنا وأيامنا كلها احتفالات".

الفنان أحمد حلاوة، رحل عن عالمنا في مارس الماضي، عن عمر يناهز 73 عاما، بعد معاناته من أزمة صحية إثر إصابته بفيروس كورونا.