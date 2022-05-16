حلا الترك تتجاهل تهنئة والدتها لها في يوم ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت منى الساير والدة الفنانة الشابة حلا الترك بعيد ميلاد ابنتها الذي يصادف في 15 أيار/مايو.

ونشرت منى الساير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لابنتها حلا في مرحلة الطفولة وعلّقت على الصورة واحتفت بيوم ميلاد حلا العشرين حيث علّقت: “كل عام وأنتي بخير حلا يا أول فرحة بحياتي وأحلى يوم يا روح الماما أنتي..أتمنى كنت احتفل معك كل سنة في مثل هذا اليوم 15/5 أنا فخورة فيج ناجحه وقوية أحبك”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي منى الساير مع الصورة وتمنوا أن تكون علاقة الأم بابنتها بأفضل أحوالها عما قريب.

وكان لافتاً عدم تفاعل حلا مع تهنئة والدتها لها بيوم ميلادها حيث تجاهلت الرد على التهنئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” في حين شاركت حلا تهاني العديد من متابعيها وعائلتها عبر “ستوري” حسابها على “انستغرام”.

ومن بين التهاني التي قامت حلا بمشاركتها هي تهنئة والدها محمد الترك لها بهذه المناسبة حيث كتب: “أميرتي الصغيرة لا تستغربي انني أناديكي لحد اللحظة بأميرتي الصغيرة لأنك مهما كبرتي في السن ستبقين ابنتي الصغيرة المدللة كل عام وأنتي بألف خير ويارب يوفقك ويأخذ من عمري ويعطيكي”.

يشار إلى أن حلا كانت قد تجاهلت تهنئة والدتها لها بمناسبة نجاحها في الإعلان الذي قدمته في شهر رمضان المبارك الماضي.